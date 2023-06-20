У червні, група компаній «ПАЕК» розпочала прибирання полів ячменю на Миколаївщині.

Про це повідомив голова Наглядової ради ТОВ «СП «ПАЕК», аграрій Юрій Кормишкін у Facebook.

«Жнива 2023 на Миколаївщині почалися! Бажаю всім гарного врожаю, мирного неба та перемоги», — написав Юрій Кормишкін.

Попри воєнний стан та збройну агресію Росії, в різних регіонах України агровиробниками вже розпочато збір ранніх зернових культур.

«Наш технічний арсенал сільськогосподарської техніки дозволяє забезпечити не тільки власні потреби, але й підтримати інших агровиробників у зборі врожаю. Ми уже не перший рік надаємо послуги з оренди комбайнів, цей рік не є виключенням», - розповів бенефіціарний власник групи компаній «ПАЕК» Юрій Кормишкін.

Як раніше повідомлялось, з початку повномасштабного вторгнення на територію нашої країни, ТОВ «СП «ПАЕК» надає благодійну допомогу різним верствам населення на території Миколаївщини.