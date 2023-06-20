У Білій Церкві на Київщині поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні та катуванні незнайомої жінки.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Підозрюваний, який працює охоронцем, зустрів потерпілу біля одного з будинків у Білій Церкві та запросив її до себе на роботу. Вже у приміщенні охорони чоловік пригрозив жінці вбивством, якщо вона не вступить із ним у статевий зв’язок. Усупереч її волі, він скоїв задумане.

Після двох днів катувань жінці вдалося вирватися на вулицю та розповісти про все велопатрулю.

— Постраждала благала її відпустити, але зловмисник, побоюючись викриття, вдарив ножем жінку в живіт, порізав горло та бив її руками по голові й тілу. Потерпілій дивом вдалося вирватися після двох днів катувань, — повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. У минулому він відбував покарання за вбивство та тяжкі тілесні ушкодження.

Чоловікові повідомили про підозру за зґвалтування, незаконне позбавлення волі та нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує до 10 років за ґратами.

Раніше на Київщині затримали батька, який понад рік ґвалтував свою малолітню доньку.

Нагадаємо, у травні поліція Київщини затримала чоловіка, який зґвалтував 4-річну дівчинку в Броварах.

Перед тим, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в груповому зґвалтуванні 17-річної дівчини трьом чоловікам, серед них — двоє поліцейських.

Також повідомлялося, що РФ відправила на війну бойовика «ДНР», засудженого за вбивство і згвалтування вагітної. Щоб поповнити лави путінської армії з в'язниці в РФ відпустили екскомандира бойовиків «ДНР» Юрія Свиридова на прізвисько «Мачете».