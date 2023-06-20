Обмеження експорту українського продовольства Росією через морські коридори, знищені росіянами врожаї та заміновані поля призводять до зменшення виробництва зерна в Україні, яке в тому числі йшло до країн, де люди страждають від голоду. Це призводить до уповільнення темпів боротьби із голодом на недоїданням людей у світі.

Про це заявив Голова парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду на другому Глобальному парламентському саміті проти голоду та недоїдання.

На саміт у Вальпараїсо (Чилі) організований Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) з’їхалися більше 150 парламентаріїв з усього світу аби обговорити, як забезпечити продовольством країни, які страждають від голоду.

Олександр Гайду відзначив важливий вклад України у продовольчу безпеку всього світу.

— Україна є гарантом продовольчої безпеки, адже забезпечує продовольством до 400 мільйонів людей у світі. І ми продовжуємо це робити попри блокування Росією шляхів експорту нашої продукції, аби країни, які потребують нашої продукції - отримали її, - підкреслив Олександр Гайду.

За даними ВООЗ у 2021 році у світі налічувалося до 828 мільйонів голодуючих. У 2030 році кількість голодуючих може становити майже 670 млн осіб, тобто приблизно 8 відсотків світового населення. Така ж цифра була у 2015 році.

— Кожен день війни приносить нашим аграріям та економіці країни величезні збитки. Більшість фермерів втрачають доходи та потребують фінансової підтримки. Україні потрібне повноцінне розблокування експорту морськими шляхами, міжнародна підтримка та фінансова допомога для швидшої перемоги. Це потрібно в тому числі, аби не було зростання голоду у бідних країнах, - підсумував Олександр Гайду.

Нагадаємо, раніше нардеп говорив, що майже 100% миколаївських портів готові приєднатися до «зернової угоди». Портовики Миколаївщини готові долучитися до експорту українського зерна. За його словами, у випадку звільнення Кінбурнської коси та рішення про приєднання області до угоди, Миколаївщина зможе дуже швидко розпочати роботу в цьому напрямку.