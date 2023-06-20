Посольству України в Будапешті вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених.

Про це повідомив у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка.

Українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників.

Нагадаємо, Україні вдалося встановити місце перебування полонених військовослужбовців, яких утримують на території Угорщини.

Надалі радник Уповноваженого з осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Іван Ангелін заявив, що умови утримання українських військовополонених, переданих Росією Угорщині, залишаються невідомими. Лише деяким полоненим дозволили зустрітися з родичами, але ці зустрічі були обмеженими за тривалістю і місцем проведення.

Після цього, угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що офіційний Будапешт не причетний до вивезення з Росії 11 українських військовополонених, які зараз перебувають на території Угорщини.