Вночі 21 червня росіяни завдали удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131».
Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил на Хмельниччині, повідомили в Повітряних силах.
Також за минулу добу Сили оборони України приземлили 4 ворожі розвідувальні безпілотники різних типів.
Українська авіація здійснила десятки літаковильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах окупаційних військ.
Нагадаємо, вночі 20 червня над Миколаївською областю збили три ударні дрони «Shahed-131/136».
Вночі 21 червня росіяни завдали удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131».
Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил на Хмельниччині, повідомили в Повітряних силах.
Також за минулу добу Сили оборони України приземлили 4 ворожі розвідувальні безпілотники різних типів.
Українська авіація здійснила десятки літаковильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах окупаційних військ.
Нагадаємо, вночі 20 червня над Миколаївською областю збили три ударні дрони «Shahed-131/136».