NEW

Головний санлікар Миколаївщини розказав про загрозу кишкових інфекцій через затоплення Наслідки підтоплення після підриву Каховської ГЕС Наслідки підтоплення після підриву Каховської ГЕС

NEW

Брифінг Департаменту кіберполіції Національної поліції України про ситуацію з кіберзлочинністю Як змінилася ситуація з кіберзлочинністю в Україні з початком війни Як змінилася ситуація з кіберзлочинністю в Україні з початком війни

NEW

Депутат Волков про підвищення премії та надбавок очільнику Миколаївської облради «З ініціативою вийшов Табунщик, ми не заперечували» «З ініціативою вийшов Табунщик, ми не заперечували»

NEW

Олабін про рішення сесії преміювати Табунщика та майбутнє облради "Миколаївська облрада втратила сенс існування" "Миколаївська облрада втратила сенс існування"

NEW

Федорова про Миколаївську облраду, яка займається підвищенням премій чиновникам Депутат Миколаївської обласної ради Депутат Миколаївської обласної ради

NEW

Ряжських про збільшення премії та надбавки для тво голови облради Табунщика «Хочу побачити якісь результати роботи» «Хочу побачити якісь результати роботи»

NEW

«AB InBev Efes Україна» відновила роботу Миколаївської броварні Внаслідок ракетних обстрілів сильно постраждав основний склад. Внаслідок ракетних обстрілів сильно постраждав основний склад.

NEW

Брифінг начальника Снігурівської ВА Кухти про наслідки підтоплення

Кінбурнська коса сьогодні Відео Південного лісового офісу Відео Південного лісового офісу