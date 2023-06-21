Сили оборони України за минулу добу, 20 червня, ліквідували ще 540 російських окупантів. Втрати армії РФ у живій силі вже склали близько 222 тисячі військових.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Також протягом доби українські захисники знищили ще 35 дронів супротивника, 9 танків та 32 артсистеми.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 до 21.06.2023 орієнтовно склали:
Нагадаємо, вночі 21 червня росіяни завдали удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131». Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил.
Сили оборони України за минулу добу, 20 червня, ліквідували ще 540 російських окупантів. Втрати армії РФ у живій силі вже склали близько 222 тисячі військових.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Також протягом доби українські захисники знищили ще 35 дронів супротивника, 9 танків та 32 артсистеми.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 до 21.06.2023 орієнтовно склали:
Нагадаємо, вночі 21 червня росіяни завдали удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131». Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил.