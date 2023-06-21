Бійці миколаївської 36-ї бригади

Сили оборони України за минулу добу, 20 червня, ліквідували ще 540 російських окупантів. Втрати армії РФ у живій силі вже склали близько 222 тисячі військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також протягом доби українські захисники знищили ще 35 дронів супротивника, 9 танків та 32 артсистеми.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 до 21.06.2023 орієнтовно склали:

особового складу — близько 222000 (+540) осіб ліквідовано,

танків — 4006 (+9) од.,

бойових броньованих машин — 7771 (+21) од.,

артилерійських систем — 3920 (+32) од.,

РСЗВ — 615 (+1) од.,

засоби ППО — 375 (+3) од.,

літаків — 314 од.,

вертольотів — 306 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3428 (+35) од.,

крилаті ракети — 1214 од.,

кораблі/катери — 18 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6667 (+22) од.,

спеціальна техніка — 539 (+8).

Нагадаємо, вночі 21 червня росіяни завдали удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131». Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил.