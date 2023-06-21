Унаслідок підриву рашистськими терористами Каховської ГЕС на підкронтрольній Україні території загинула вже 21 людина.

Про це повідомляє МВС.

Нагадаємо, що ще 17 червня налічували 16 загиблих. Тоді 14 загиблих зафіксували на Херсонщині й ще двох — на Миколаївщині.

Наразі відомо про 21 загиблого, з них п'ятеро загинули через прицільні обстріли росіян. Ще 28 людей отримали поранення, 16 із них – ліквідатори наслідків катастрофи.

Крім того, на п'ятнадцятий день ліквідації наслідків підриву на Херсонщині залишаються підтопленими 595 будинків.

Як відомо, експерти не фіксують спалахів інфекційних захворювань, проте людей закликають не ловити рибу в районах, що постраждали. Також постійно відбираються проби технічної та питної води – зараз її привозять місцевим мешканцям правоохоронці.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 червня, російські військові 72 рази обстріляли Херсонську область. Двоє людей загинули, ще вісім — отримали поранення.

Так, під ворожий обстріл 20 червня у Херсоні потрапила машина швидкої допомоги. Лікарі не постраждали, однак загинув цивільний.

Пізніше ворожа ракета покалічила рятувальників, які працювали над наслідками підриву Каховської ГЕС. Один з рятувальників помер на місці.