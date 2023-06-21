Громадська організація «Ротарі Клуб Миколаїв» передала міській лікарні №3 медичне обладнання.
Про це повідомила Миколаївська міська рада.
Благодійники продовжують допомагати закладам охорони здоров’я Миколаєва.
Медикам передали хірургічний стіл із додатковими функціями та операційний світильник. Обладнання використовуватимуть у відділенні гнійно-септичної хірургії та операційному блоці.
Громадська організація «Ротарі Клуб Миколаїв» передала міській лікарні №3 медичне обладнання.
Про це повідомила Миколаївська міська рада.
Благодійники продовжують допомагати закладам охорони здоров’я Миколаєва.
Медикам передали хірургічний стіл із додатковими функціями та операційний світильник. Обладнання використовуватимуть у відділенні гнійно-септичної хірургії та операційному блоці.