Служба безпеки України затримала посадовця регіонального підрозділу Укренерго, який збирав для ФСБ розвіддані про електропідстанції у п'ятьох областях України. Чоловік готував нові удари росіян по електропідстанціях.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Відомо, що за вказівкою Російської Федерації агент збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей. Крім цього, він повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб’єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів.

Інформатор передавав відомості російській спецслужбі через «‎зв’язкового»‎, який перебував у тимчасово окупованій Горлівці.Ці дані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення 5 областей України.

Військові контррозвідники СБУ затримали агента у Харкові під час виконання ним розвідувального завдання. Як виявилося, росіяни завербували його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення і перевела в «‎сплячий режим»‎.

— Після 24 лютого 2022 року ФСБ «‎активувала»‎ свого агента і визначила йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру у державній зраді.