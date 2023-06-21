У водоймах Херсонської, Одеської та Миколаївської областей проби води не відповідають нормам. У морській воді Одещини знайшли віруси та гельмінти.

Про це повідомили фахівці Миколаївсього обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Зазначається, що з 579 проб води - 185 не відповідають нормам, найбільш суттєві та постійні перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних, токсикологічних показників зафіксували на Одещині.

МОЗ закликає не купатися у водоймах та не ловити рибу.

— Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини! Жоден із способів приготування не може зробити таку рибу безпечною, — попереджають спеціалісти.

Раніше повідомлялося, що Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України буде контролювати якість води, яку до Миколаєва привозять волонтерські організації.

Також повідомлялося, в Миколаєві буде перевірятися якість «волонтерської» води.