У водоймах Херсонської, Одеської та Миколаївської областей проби води не відповідають нормам. У морській воді Одещини знайшли віруси та гельмінти.
Про це повідомили фахівці Миколаївсього обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Зазначається, що з 579 проб води - 185 не відповідають нормам, найбільш суттєві та постійні перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних, токсикологічних показників зафіксували на Одещині.
МОЗ закликає не купатися у водоймах та не ловити рибу.
— Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини! Жоден із способів приготування не може зробити таку рибу безпечною, — попереджають спеціалісти.
Раніше повідомлялося, що Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України буде контролювати якість води, яку до Миколаєва привозять волонтерські організації.
Також повідомлялося, в Миколаєві буде перевірятися якість «волонтерської» води.
У водоймах Херсонської, Одеської та Миколаївської областей проби води не відповідають нормам. У морській воді Одещини знайшли віруси та гельмінти.
Про це повідомили фахівці Миколаївсього обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Зазначається, що з 579 проб води - 185 не відповідають нормам, найбільш суттєві та постійні перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних, токсикологічних показників зафіксували на Одещині.
МОЗ закликає не купатися у водоймах та не ловити рибу.
— Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини! Жоден із способів приготування не може зробити таку рибу безпечною, — попереджають спеціалісти.
Раніше повідомлялося, що Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України буде контролювати якість води, яку до Миколаєва привозять волонтерські організації.
Також повідомлялося, в Миколаєві буде перевірятися якість «волонтерської» води.