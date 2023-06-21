Суд відправив під цілодобовий домашній арешт на два місяці директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації Романа Ткачука.

Про це передає «Суспільне».

Посадовця підозрюють у службовій недбалості через загибель людей біля зачиненого укриття в Деснянському районі столиці. Він відповідальний за мапу укриттів, позначки на які не збігалися з наявними укриттями.

Адвокати заявили, що подаватимуть апеляцію.

Як відомо, напередодні Роману Ткачуку вручили підозру в службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки. За даними прокуратури, саме його департамент відповідав за формування фонду укриттів Києва, їхнє утримання та перевірки на готовність приймати людей.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед загиблих одна дитина. Також десять осіб травмовано, з них одна дитина. Люди загинули через те, що не змогли потрапити у зачинене укриття.