У тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області, яке одне із перших затопило після підриву Каховської ГЕС, число загиблих досі невідомо. За даними волонтерів, число загиблих на території громади може сягати до 200 людей.

Як повідомляє видання «Мост», окупаційна влада визнала загибель лише 35 людей на усьому лівобережжі Херсонської області.

Місцевий житель Андрій розповів журналістам, що вода в Олешках майже зійшла. Люди потроху повертаються до своїх домівок – подивитися, в якому вони стані і що вціліло. Найбільше постраждали ті території, які знаходяться внизу міста – Винрозсадник, Хуторища.

— Кількість загиблих не озвучують. Мої родичі на власні очі бачили труп, який, грубо кажучи, «здувся». Вони прив’язали тіло до човна за допомогою мотузки і так притягнули до берега, — розповів Андрій.

Чоловік розповів, що у місті знаходять дуже багато трупів тварин – поросят, корів. А там де росли дерева та інша рослинність стало все чорним.

Також за словами місцевого жителя, росіяни навіть не проводили евакуацію населення. Самі росіяни, за його інформацією, з Олешок 7 червня евакуювали своїх людей, а на прохання місцевих жителів забрати хоча б дітей, відповідали: «Ми за ними приїдемо». Але ніхто не приїжджав.

— Кажуть в Голій Пристані щось подібне було (евакуація населення, - ред.). У нас все своїми силами, на своїх човнах. Евакуйованим спочатку говорили, що можна перебути повінь у лікарні, потім вияснилося, що вода підходить і туди, тому сказали йти до школи №2. Пізніше люди просто вже шукали знайомих чи родичів в Олешках, будинки яких не підтопило, аби перебути там, — зазначив Андрій.

Нагадаємо, що росіяни окупували Олешки 24 квітня минулого року.

Раніше повідомлялося, що ООН готова надіслати спеціальну місію для допомоги постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС на лівобережжя Херсонщини, для цього очікують гарантій безпеки від російської сторони.