Окупанти поступово повертаються на ті самі позиції в Херсонській області, які вони залишили після повені, спричиненої підривом Каховської ГЕС.

Про це на брифінгу заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, після підйому води вони змушені були відступити на відстань до 15 кілометрів на деяких ділянках і зменшити інтенсивність вогню. Однак станом на 21 червня, вони повертаються і при тому посилюють обстріли деокупованої Херсонщини.

— Російські військові починають повертатися на ті позиції, які відкрилися від великої води, та посилюють обстріли. Зокрема вночі на 16 червня їх було близько 40 в нашій зоні відповідальності. Для нічного періоду це досить висока інтенсивність, – сказала Наталія Гуменюк.

Ворог знову застосовує мінометні розрахунки по позиціях ЗСУ. Попри те, що російські сили переважно користуються тяжкою артилерією та реактивними системами залпового вогню.

— Поява таких одиниць на тих позиціях, які були полишені ними, нами не залишається непоміченою. І за минулу добу ми відмінусували три великі гармати, які завдавали удару великими калібрами по правому берегу, – розповіла речниця.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 червня, російські військові 72 рази обстріляли Херсонську область.

Так, під ворожий обстріл 20 червня у Херсоні потрапила машина швидкої допомоги. Лікарі не постраждали, однак загинув цивільний.

Пізніше ворожа ракета покалічила рятувальників, які працювали над наслідками підриву Каховської ГЕС. Один з рятувальників помер на місці.