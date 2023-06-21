Головне управління розвідки Міністерства оборони України виявило випадки появи в інформаційному просторі людей, які публічно називають себе нібито співробітниками української воєнної розвідки, але насправді не мають до ГУР жодного стосунку.

Про це повідомила пресслужба української розвідки.

Розвідка пояснила це бажанням інших людей до самопіару, але наголошують, що це створює серйозні ризики для інформаційної безпеки України. Там закликали представників українських медіа та лідерів громадської думки ретельніше верифікувати справжні регалії осіб, запрошених для коментарів, інтерв'ю та ефірів.

В розвідці додали, що офіційно коментувати й інформувати суспільство від імені Головного управління розвідки Міноборони можуть лише чітко визначені посадовці.

— ГУР МО України демонструє повагу та відкритість до представників ЗМІ, тож з’ясувати причетність того чи іншого співрозмовника до української воєнної розвідки можна шляхом звернення до пресслужби відомства», — додали в ГУР.

Розвідка пояснила це бажанням інших людей до самопіару, але наголошують, що це створює серйозні ризики для інформаційної безпеки України.

Нагадаємо, у квітні цього року в Москві заочно заарештували начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.