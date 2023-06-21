На території тимчасово окупованої Донеччини російські загарбники офіційно легалізували табори та тюрми для тих, хто не є громадянами «ДНР».

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Розпорядження про легалізацію фільтраційних таборів та тюрем у Донецькій області видав так званий голова «ДНР» Денис Пушилін.

— Гауляйтер Пушилін видав розпорядження про де-факто створення таборів для утримання всіх, хто не є громадянином так званої ДНР або Росії, – йдеться в повідомленні.

За його словами, повернення громадян в Україну не передбачено окупантами взагалі, а це означає довічне утримання в таборі.

— У підсумку – банальна легалізація фільтраційних таборів та тюрем. Які є повним аналогом нацистських концтаборів. Хіба що без газових камер (хоча це не точно), – додає Петро Андрющенко.

Нагадаємо, минулого року польські спецслужби виявили кілька місць, які росіяни використовують як фільтраційні табори або в’язниці для українців. Їх можна знайти, зокрема, в Донецьку, Докучаєвську, Мангуші та Новоазовську.