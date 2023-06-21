У складі Чорноморського флоту Росії створюється Азовський військово-морський район, штаб якого знаходитиметься в окупованому Маріуполі.
Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.
Всього у Маріупольському районі перебуватимуть вісім бойових кораблів та катерів, а також 16 суден забезпечення. Зокрема, йдеться про малі ракетні кораблі «Циклон», «Аскольд», які проходять випробування, «Амур», який ще будується, морський тральщик «Ковровец» та інші кораблі.
ЦНС повідомляє, що сумарний ракетний залп трьох малих ракетних кораблів – 24 ракети типу «Калібр».
За інформацією ЦНС, завершення організаційних заходів та перебазування корабельного складу флоту заплановано до 1 липня.
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили декілька складів та баз росіян під Маріуполем.
Раніше Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний упевнений, що українська армія звільнить Маріуполь до кінця 2023 року.
У складі Чорноморського флоту Росії створюється Азовський військово-морський район, штаб якого знаходитиметься в окупованому Маріуполі.
Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.
Всього у Маріупольському районі перебуватимуть вісім бойових кораблів та катерів, а також 16 суден забезпечення. Зокрема, йдеться про малі ракетні кораблі «Циклон», «Аскольд», які проходять випробування, «Амур», який ще будується, морський тральщик «Ковровец» та інші кораблі.
ЦНС повідомляє, що сумарний ракетний залп трьох малих ракетних кораблів – 24 ракети типу «Калібр».
За інформацією ЦНС, завершення організаційних заходів та перебазування корабельного складу флоту заплановано до 1 липня.
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили декілька складів та баз росіян під Маріуполем.
Раніше Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний упевнений, що українська армія звільнить Маріуполь до кінця 2023 року.