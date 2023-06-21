У складі Чорноморського флоту Росії створюється Азовський військово-морський район, штаб якого знаходитиметься в окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

Всього у Маріупольському районі перебуватимуть вісім бойових кораблів та катерів, а також 16 суден забезпечення. Зокрема, йдеться про малі ракетні кораблі «‎Циклон»‎, «‎Аскольд»‎, які проходять випробування, «‎Амур»‎, який ще будується, морський тральщик «‎Ковровец»‎ та інші кораблі.

ЦНС повідомляє, що сумарний ракетний залп трьох малих ракетних кораблів – 24 ракети типу «‎Калібр»‎.

За інформацією ЦНС, завершення організаційних заходів та перебазування корабельного складу флоту заплановано до 1 липня.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили декілька складів та баз росіян під Маріуполем.

Раніше Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний упевнений, що українська армія звільнить Маріуполь до кінця 2023 року.