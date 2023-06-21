У Миколаєві суд заочно заарештував екскомунальника херсонського підприємства, який допомагав ворогу. Чоловік на комунальних автобусах вивозив в'язнів виправної колонії будувати фортифікаційні споруди на Снігурівщині.

Про це повідомили у Центральному районному суді Миколаєва.

Як відомо, чоловік з 2021 року обіймав посаду керівника комунального підприємства у м.Херсон, що займалось пасажирськими перевезеннями, в період окупації міста вчинив дії з пособництва державі-агресору.

— Зокрема, організував перевезення автобусами КП ув’язнених однієї з виправних колоній для будівництва фортифікаційних споруд на частині окупованої на той час території Снігурівського району Миколаївської області, - йдеться в повідомленні.

Окрім цього допомагав окупантам з ремонтом техніки та проводив агітацію в громадському транспорті.

— Силами комунального підприємства забезпечував здійснення ремонту автомобільної техніки ВС РФ, надавав транспортні засоби для переміщення збройних підрозділів держави-агресора, надавав вказівки підлеглим про розміщення в громадському транспорті листівок з проросійською агітацією, - повідомили в пресслужбі суду.

Також колаборант викрав з комунального підприємства техніки на суму 61 гривень і переправив її на лівобережжя Херсонської області.

— В жовтні 2022 року, відповідно до матеріалів клопотання, підозрюваний організував незаконне переміщення 37 автобусів, які перебували на балансі КП на тимчасово окуповане лівобережжя Херсонської області. Загальна вартість зазначених транспортних засобів склала понад 61 млн гривень. А в грудні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території перереєстрував комунальне підприємство за законодавством РФ, - йдеться в повідомленні.

Наразі чоловіка оголошено в розшук. Йому обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому українському військовому з Криму, який відмовився передислокуватись до Миколаєва й присягнув на вірність агресору.