На Вознесенщині поліція викрила місцевого жителя, який вирощував у себе на городі 59 кущів коноплі.

Про це повідомляють в ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

Окрім замаскованих на городі кущів правоохоронці під час обшуку знайшли у 60-річного чоловіка 300 грамів наркотиків, вже готових до вживання.

За вирощування та зберігання наркотичної речовини фігуранту загрожує до 7 років ув'язнення.

— Усе вилучене правоохоронці направили на проведення експертних досліджень, за результатами яких відносно правопорушника будуть прийняті подальші процесуальні рішення, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині викрили чоловіка, який вирощував кущі коноплі у теплиці. Ще одному жителю Вознесенщини вдалося виростити у себе на городі 256 кущів.