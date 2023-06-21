В постраждалих від підтоплення Миколаївській та Херсонській областях працюватимуть 119 медиків-добровольців.

Серед таких добровольців 80 лікарів та 39 медичних сестер, повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя.

Медики працюватимуть від 2 тижнів до 30 днів.

— МОЗ закликає медиків-добровольців надалі долучатися до підсилення колег у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, до роботи можуть долучитися такі фахівці: лікар-анестезіолог, лікар-терапевт, лікар-травматолог дитячий, лікар-офтальмолог, лікар-невропатолог, лікар-фтизіатр, лікар-хірург щелепно-лицевий, лікар-нейрохірург, лікар-гематолог, лікар-рентгенолог, лікар-онколог, лікар-гінеколог-онколог, лікар з променевої терапії, лікар невідкладної (екстреної) медичної допомоги, медичні сестри тощо.

Для того, щоб стати медиком-добровольцем потрібно звернутися до керівника лікарні або самостійно зателефонувати на гарячу лінію МОЗ за телефону: 0-800-60-20-19.

Там додали, що медики-добровольці окрім заробітної плати отримуватимуть компенсацію додаткових витрат, пов’язаних із перебуванням у місці відрядження.

Нагадаємо, що після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС дрейфуючі міни прибило до берегів Миколаївської та Одеської областей.