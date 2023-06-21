Обласний центр контролю та профілактики хвороб перевірив пункти розливу доочищеної воду в Миколаєві. Декілька з них тимчасово закрили через невідповідність води нормативам за мікробіологічними показниками.

Про це повідомили на сайті Центру.

«Зважаючи на те, що в обласному центрі через систему централізованого водопостачання населення отримує воду, яка може використовуватися лише для господарсько-побутових потреб, підвищено кратність та кількість досліджень в пунктах розливу доочищеної води Миколаєва», — відзначається у повідомленні.

В одному пункті розливу зафіксували незначні відхилення за водневим показником (pH-шкала кислотно-лужного балансу). В Центрі зазначили, що це суттєво не впливає на стан здоров’я людей.

Ще у кількох пунктах розливу питної води відзначили її погіршення за мікробіологічними показниками.

«За рекомендаціями ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» такі пункти закриті для вжиття заходів щодо приведення якості води до відповідних нормативів», — додали у МО ЦКПХ.

Раніше повідомлялося, що Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України буде контролювати якість води, яку до Миколаєва привозять волонтерські організації.