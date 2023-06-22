Вночі 22 червня було завдано ударів по мостах в районі Чонгару, які з’єднують Херсонську область і Крим.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на окупаційні адміністрації.

Один з автомобільних мостів

Один міст, по якому нанесли удар - Чонгарський, другий - дублюючий його міст. Третій - залізничний через озеро Сиваш. Окупанти використовували ці споруди для перекидування техніки на херсонський та запорізький напрямки.

За інформацією окупаціної «влади», рух мостами зупинено та організовано резервні маршрути. Водночас в російських телеграм-каналах повідомляють, що автомобілі не пускають до Криму.

Також окупанти заявляють, що ЗСУ для атаки використовували ракети Storm Shadow. В Генштабі інформацію поки не коментували.

Нагадаємо, 21 червня у тимчасово окупованому Севастополі ввечері місцеві жителі почули сильні вибухи.