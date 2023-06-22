За останню добу, 21 червня, українські захисники знищили ще 650 окупантів, збили ворожий гелікоптер і знищили понад 20 артсистем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 22 червня 2023 року орієнтовно склали:
Нагадаємо, протягом середи 21 червня російські війська били з артилерії по Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївщини.
За останню добу, 21 червня, українські захисники знищили ще 650 окупантів, збили ворожий гелікоптер і знищили понад 20 артсистем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 22 червня 2023 року орієнтовно склали:
Нагадаємо, протягом середи 21 червня російські війська били з артилерії по Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївщини.