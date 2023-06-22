За останню добу, 21 червня, українські захисники знищили ще 650 окупантів, збили ворожий гелікоптер і знищили понад 20 артсистем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 22 червня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 222 650 (+650) осіб ліквідовано;

танків — 4013 (+7) од.;

бойових броньованих машин — 7783 (+12) од.;

артилерійських систем — 3941 (+21) од.;

РСЗВ — 617 (+2) од.;

засоби ППО — 376 (+1) од.;

літаків — 314 од.;

гелікоптерів — 307 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3438 (+10) од.;

крилаті ракети — 1214 од.;

кораблі /катери — 18 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6678 (+11) од.;

спеціальна техніка — 539.

Нагадаємо, протягом середи 21 червня російські війська били з артилерії по Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївщини.