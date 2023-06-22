У Миколаївській області через підрив Каховської ГЕС залишаються підтопленими 746,6 га сільськогосподарських угідь та 191,9 га необроблених сільськогосподарських земель.

про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.

Всі підтоплені землі відносяться до території Баштанського району в зоні річки Інгулець.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області через два тижні після підриву Каховської ГЕС залишаються підтопленими 943 гектари лісів.

Нагадаємо, щоб урятувати овочі від підтоплення водами річки Південний Буг, які розлилися внаслідок підриву дамби Каховського водосховища, фермер на Миколаївщині насипав земляний вал уздовж річки і не пустив воду на поля.