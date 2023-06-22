Миколаївська обласна прокуратура не має доступу до ресурсів оцінки вартості земельних ділянок. Народний депутат Артем Чорноморов не розуміє, яким чином прокуратура проводить таку оцінку.

Про це він розповів на пресконференції, передає кореспондент «НикВести».

Як відомо, пресслужба Миколаївської обласної прокуратури регулярно надає інформацію про повернення державі земельних ділянок лісового фонду, незаконно переданих у приватну власність чи використаних не за цільовим призначенням, при тому надаючи оцінку їхньої вартості або завданих збитків.

За словами Артема Чорноморова, щоб оцінити вартість певної ділянки землі, необхідно звернутися до Фонду держмайна. Однак нардеп запевняє, що відповідних звернень до фонду від прокуратури Миколаївської області не надходило.

— Я ще не робив перевірку саме цих ділянок і не звертався до кадастру. Але, я від себе направив звернення до Фонду держмайна, який виконує функції з такої оцінки. У фонді держмайна мені відповіли, що до них не зверталися з прокуратури, — розповів нардеп.

Виходячи з цього, Артем Чорноморов зробив висновок, що обласна прокуратура необ’єктивно оцінює вартість таких земельних ділянок.

— Тому у мене є питання, звідки у прокуратури беруться ці цифри. Тоді виходить, що обласна прокуратура може просто в будь-якому порядку оцінити любий гектар і на своєму пабліки офіційному написати, - резюмував він.

Нагадаємо, на Миколаївщині через суд намагаються конфіскувати землі у громадян РФ. У Баштанському районі виявили 5 земельних ділянок, загальною площею 40 гектарів та, за даними прокуратури, вартістю 2,4 мільйона гривень, якими користувалися громадяни РФ.