Втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 23 червня, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 223 тисячі 330 військових. Крім того, ЗСУ знищили понад сотню одиниць техніки, зокрема, 44 артсистеми та 30 машин.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, російські військові здійснили чергову ракетну атаку на територію України сьогодні вночі, 23 червня. Але сили ППО знищили всі ворожі цілі.
Втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 23 червня, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 223 тисячі 330 військових. Крім того, ЗСУ знищили понад сотню одиниць техніки, зокрема, 44 артсистеми та 30 машин.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, російські військові здійснили чергову ракетну атаку на територію України сьогодні вночі, 23 червня. Але сили ППО знищили всі ворожі цілі.