Втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 23 червня, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 223 тисячі 330 військових. Крім того, ЗСУ знищили понад сотню одиниць техніки, зокрема, 44 артсистеми та 30 машин.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 223330 (+680) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4017 (+4) од,

бойових броньованих машин — 7798 (+15) од,

артилерійських систем — 3985 (+44) од,

РСЗВ — 617 од,

засоби ППО — 379 (+3) од,

літаків — 314 од,

гелікоптерів — 307 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3447 (+9),

крилаті ракети — 1214 од,

кораблі /катери — 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6708 (+30) од,

спеціальна техніка — 545 (+6)

Нагадаємо, російські військові здійснили чергову ракетну атаку на територію України сьогодні вночі, 23 червня. Але сили ППО знищили всі ворожі цілі.