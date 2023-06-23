«‎Нафтогаз»‎ і 5 компаній групи подали клопотання до суду США про підтвердження рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, яке зобов’язало РФ сплатити 5 мільярдів доларів (з відсотками).

Про це повідомляє пресслужба «‎Нафтогазу»‎.

Як нагадали в компанії, це компенсація за збитки та втрачене майно в окупованому Криму, починаючи з 2014 року.

— Таке клопотання стало можливим у зв’язку із тим, що арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Відтак, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, Нафтогаз має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи російської федерації, – пояснив керівник компанії Олексій Чернишов.

А оскільки Росія добровільно не заплатила «Нафтогазу» компенсацію за рішенням арбітражу, компанія має намір використовувати всі доступні механізми для стягнення цих коштів.

При цьому відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за рішенням суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гроші на компенсацію за зруйноване житло братимуть з арештованих активів російського Сбербанку. Так, глава партії «Слуга народу» та Олена Шуляк розповіла, що фінансувати відшкодування зруйнованого під час повномасштабної війни житла будуть коштами державного та місцевих бюджетів, грошами від міжнародних донорів і з майбутніх репарацій РФ. Зараз головним джерелом є конфісковані кошти «дочок» російських банків.