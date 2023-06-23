Ілюстраційне фото

За декілька днів роботи бійці очаківського морського спеццентру ударними дронами знищили вісім одиниць техніки окупантів на Півдні.

Про це повідомили у 73-му морському центрі спецпризначення імені кошового отамана Антіна Головатого.

Також показали кадри роботи операторів ударних БпАК

— Нашими пташками ми проводимо постійну аеророзвідку місцевості, виявляємо об’єкти та знищуємо техніку та важливі цілі противника, — йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, що в 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського показали, як їхній підрозділ ударних безпілотних комплексів «Сови» знищує ворожу техніку.