За декілька днів роботи бійці очаківського морського спеццентру ударними дронами знищили вісім одиниць техніки окупантів на Півдні.
Про це повідомили у 73-му морському центрі спецпризначення імені кошового отамана Антіна Головатого.
Також показали кадри роботи операторів ударних БпАК
— Нашими пташками ми проводимо постійну аеророзвідку місцевості, виявляємо об’єкти та знищуємо техніку та важливі цілі противника, — йдеться в описі під відео.
Нагадаємо, що в 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського показали, як їхній підрозділ ударних безпілотних комплексів «Сови» знищує ворожу техніку.
За декілька днів роботи бійці очаківського морського спеццентру ударними дронами знищили вісім одиниць техніки окупантів на Півдні.
Про це повідомили у 73-му морському центрі спецпризначення імені кошового отамана Антіна Головатого.
Також показали кадри роботи операторів ударних БпАК
— Нашими пташками ми проводимо постійну аеророзвідку місцевості, виявляємо об’єкти та знищуємо техніку та важливі цілі противника, — йдеться в описі під відео.
Нагадаємо, що в 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського показали, як їхній підрозділ ударних безпілотних комплексів «Сови» знищує ворожу техніку.