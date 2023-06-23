Народний депутат Артем Чорноморов вважає, що справа з підозрою віцемера Вознесенська Андрія Жукова стосовно розкрадання ним бюджетних коштів — питання більшою мірою політичне.

Свою версію нардеп озвучив на пресконференції 22 червня, передає кореспондент «НикВести».

Як відомо, на початку травня трьом чиновникам Вознесенської міськради оголосили підозру через закупівлю напівпричепів за завищеними цінами без використання електронної системи закупівель «Prozorro». У прокуратурі вважають, що вони завдяки цьому протиправно заволоділи коштами місцевого бюджету Вознесенської міськради у розмірі майже 1 мільйона гривень. Серед затриманих — заступник міського голови Вознесенська Андрій Жуков.

— Знаєте, для мене та ситуація, яка сталася була трохи шокуюча. Але проблема в тому, як різні ЗМІ надали цю інформацію громадянам і мешканцям Миколаївської області. Підозра - це не вирок, підозра говорить про те, що людина іде в суд де зі своїм представником і буде відстоювати своє ім’я та правомірність даної підозри, — наголосив Артем Чорноморов.

Нардеп не оцінює злочин, який інкримінують віцемеру Вознесенська, однак вважає, що він працював на благо міста та його жителів.

— Що втратить місто? Це на мою думку одна з найталановитіших людей Вознесенського району. Він вирішив питання паркування, займався разом з мером благоустроєм міста. Оцінювати зараз правопорушення, яке йому інкримінують я не можу, це буде вирішувати суд. Але моя особиста думка, як спеціаліста, що ця людина була на своєму місці, — додав Артем Чорноморов.

Нардеп згадав випадок, коли працівник прокуратури викрав 112 тисяч доларів і майже пів мільйона гривень, замінивши їх муляжними. Він порівняв цю ситуацію зі справою Андрія Жукова, висловивши своє невдоволення розміром застави віцемеру Вознесенська.

— Мені дуже цікаво, чому в суді прокурору, представнику держави, який повинен захищати права держави, винесли 800 тисяч гривень застави, а заступнику мера, винесли заставу 4,8 мільйона. Моя особиста думка, що це може бути політичне питання, - висловився нардеп.ʼ

Нагадаємо, народний депутат України від партії «Слуга народу» Артем Чорноморов прокоментував можливе призначення очільника Миколаїщини Віталія Кіма на посаду голови Київської міської військової адміністрації. «Треба думати, як це вплине тепер не на Миколаївську, а на Київську адміністрацію», - жартома відповів він на запитання журналіста.