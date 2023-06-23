Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України розпочало справу стосовно змови під час закупівель послуг програмного забезпечення для 11 лікарень Миколаївської та Херсонської області.

Про це йдеться на офіційному сайті відділення АМКУ.

Мова йде про закупівлю обслуговування програмного продукту, що мав синхронізуватися з медичною електронною системою «Поліклініка без черг».

— 22 червня 2023 року розпочало справу за ознаками можливого вчинення ПП «Сінергія» та ФОП Арташ В.О. порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Закупівлі проводилися медичними закладами Миколаївщини та Херсонщини у 2020-2021 на вебпорталі електронної системи закупівель «Prozorro», - йдеться в повідомленні.

Під час попереднього дослідження було встановлено факти, що можуть свідчити про ознаки порушення законодавства під час зазначених закупівель. Тож Відділенням ухвалено рішення про початок справи.

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет ініціював перевірку змови між підприємцями в тендері на ремонт шкільного майданчика на Миколаївщині.