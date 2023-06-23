На ділянці відділу прикордонної служби Фальків впродовж минулої доби, 22 червня, затримали 12 чоловіків з Рівненщини та одного з Буковини.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Зазначається, що вчора зранку на контрольному посту, неподалік кордону з Румунією, прикордонники зупинили два автомобілі BMW, у яких перебувало 10 мешканців Рівненської області. Під виглядом туристів чоловіки призовного віку прямували до держкордону.

— Декілька годин поспіль, ще двоє «‎туристів»‎ з Рівненщини намагалися пройти пішки в обхід контрольного посту. Під час затримання чоловіки не змогли пояснити ні мети перебування в контрольованому прикордонному районі, ні причини слідування в обхід основної дороги", - йдеться у повідомленні.

Згодом прикордонний наряд зупинив автомобіль буковинця, який також переконував, що прямує у гори заради відпочинку у Карпатах.

На затриманих складено протоколи про адміністративні правопорушення, а двом водіям, які перевозили ухилянтів, загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, миколаївець за гроші вносив військовозобов’язаних чоловіків до бази військової адміністрації, як волонтерів, щоб ті могли втекти за кордон. Послуга коштувала 3,3 тисяч доларів. 46-річний миколаївець працював разом з трьома іншими знайомими. Організатора та безпосереднього виконавця затримали.

Раніше повідомлялося, що перевізників, які незаконно переправляли військовозобов’язаних через державний кордон, відключать від системи «Шлях».

Також повідомлялося, що керівництво військкомату на Львівщині за хабарі допомагало ухилянтам оформлювати медичні довідки про непридатність до служби й давало дозвіл на виїзд за кордон.