В Україні хочуть заборонити купувати авто боржникам за послуги Житлово-комунального господарства. Це передбачає новий урядовий законопроєкт №9363, зареєстрований у Верховній Раді.

Про це написала в ексглава Податкового комітету Ради Ніна Южаніна.

Як пише нардепка, відповідно до законопроєкту, під час реєстрації автомобіля в обов'язковому порядку проводитиметься перевірка щодо того, чи є покупець у Єдиному реєстрі боржників.

— У разі підтвердження інформації реєструвати транспортний засіб такому покупцю буде заборонено, – зазначила Ніна Южаніна.

Крім того, за словами ексглави Податкового комітету Ради, банківські установи на вимогу судового виконавця мають не продовжувати депозитні договори, сповіщаючи виконавця про суму депозиту у відсотках, а потім накладати арешт на депозит та передавати ці гроші у рахунок погашення боргу.

У Мін'юсті потребу внесення таких змін до законодавства пояснили тим, що це «зробить комфортним сплату боргу сумлінним боржникам».

Нагадаємо, банки відновили масове блокування карткових рахунків клієнтів-боржників за комунальні послуги на вимогу державних виконавців.