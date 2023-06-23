Жителя Березівського району, що на Одещині, підозрюють у заподіянні правоохоронцю легких тілесних ушкоджень. Так, чоловік випустив бджіл на старшого лейтенанта поліції, які його покусали. А ще — вдарив вуликом по голові.

Про це йдеться у матеріалах справи Березівського районного суду.

Суд встановив, що старший лейтенант поліції спільно зі співробітниками СБУ, Нацгвардії та прикордонниками був залучений до проведення оперативно-бойових та антитерористичних заходів з відпрацюванням на території села Сахарове Березівського району.

Тому зранку 7 червня поліціянт разом з іншими правоохоронцями прибули до домоволодіння підозрюваного. Лейтенант представився чоловікові та повідомив по мету візиту. Він попросив у жителя Одещини пред’явити будь-який документ, який підтверджує його особу.

А втім, підозрюваний на вимогу поліціянта не відреагував, облаяв його та інших «з мотивів своєї неприязні до них» як до правоохоронців. Також він поводився агресивно, йдеться у матеріалах справи.

Далі чоловік вдарив лейтенанта у голову переносним дерев`яним вуликом, який був підвішений до дерева. Далі він почав трясти переносним дерев`яним вуликом, з якого вилетіли бджоли та покусали поліціянта.

Таким чином житель Одещини завдав правоохоронцю легкі тілесні ушкодження. Чоловіку оголосили підозру. Йому загрожує обмеження волі до 5 років або ув’язнення на той самий строк.

Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням відправити під домашній арешт жителя Одещини. Суд це клопотання не задовольнив, натомість зобов’язав підозрюваного прибувати до слідчого та прокурора за першою вимогою, без їхнього дозволу не відлучатися за межі Березівського району, повідомляти їх та суд про зміну свого місця проживання чи роботи.

Ці обов’язки покладені на жителя Одещини до 8 серпня, тобто до закінчення строку досудового розслідування.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві затримали п'яну жінку, яка напала на патрульну.

Перед тим у Миколаєві затримали двох молодиків з сусідньої області, які 6 червня побили місцевого жителя в зупинці-укритті в самому центрі міста на 3-Слобідській.

Раніше, у лютому на Херсонщині правоохоронці затримали трьох чоловіків, які у стані алкогольного сп'яніння побили кількох односельців й зґвалтували 69-річну жінку.