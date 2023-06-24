Міністерство охорони здоров’я просить українців не приймати самостійно приймати йодовмісні препарати для профілактики радіаційного ураження через загрозу теракту росіян на Запорізькій атомній електростанції.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці міністерства.
Радіоактивний йод дійсно може виділятися при аваріях на АЕС. При надходженні в організм він вибірково накопичується в щитоподібній залозі. Це спричиняє її опромінення й ураження.
Препарат для ефективного запобігання радіаційному ураженню щитоподібної залози містить калій йодид, проте його не можна пити профілактично.
Крім того, йодопрофілактика потрібна лише тоді, коли є реальна загроза потрапляння радіоактивного йоду в організм.
«Коли людина приймає потрібну кількість йодиду калію в потрібний час, це може допомогти заблокувати щитоподібну залозу від поглинання І-131: вона поглинає KЙ, і не має місця для І-131. Однак, він корисний лише в окремих ситуаціях в конкретних дозах і для певних груп людей. Тож приймати його «про всяк випадок» — не можна! Він може зашкодити здоров’ю», — додали в МОЗ.
Неконтрольований прийом препарату має низку побічних ефектів:
«Тож не приймайте KЙ, якщо ви не отримали відповідної вказівки від органів охорони здоров’я чи ДСНС. Слідкуйте за інформацією від офіційних джерел і якщо маєте бодай якісь сумніви — проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням йодиду калію», — закликають у МОЗ.
Раніше «НикВести» розповіли, як діяти у випадку вибуху Запорізької атомної станції.
Міністерство охорони здоров’я просить українців не приймати самостійно приймати йодовмісні препарати для профілактики радіаційного ураження через загрозу теракту росіян на Запорізькій атомній електростанції.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці міністерства.
Радіоактивний йод дійсно може виділятися при аваріях на АЕС. При надходженні в організм він вибірково накопичується в щитоподібній залозі. Це спричиняє її опромінення й ураження.
Препарат для ефективного запобігання радіаційному ураженню щитоподібної залози містить калій йодид, проте його не можна пити профілактично.
Крім того, йодопрофілактика потрібна лише тоді, коли є реальна загроза потрапляння радіоактивного йоду в організм.
«Коли людина приймає потрібну кількість йодиду калію в потрібний час, це може допомогти заблокувати щитоподібну залозу від поглинання І-131: вона поглинає KЙ, і не має місця для І-131. Однак, він корисний лише в окремих ситуаціях в конкретних дозах і для певних груп людей. Тож приймати його «про всяк випадок» — не можна! Він може зашкодити здоров’ю», — додали в МОЗ.
Неконтрольований прийом препарату має низку побічних ефектів:
«Тож не приймайте KЙ, якщо ви не отримали відповідної вказівки від органів охорони здоров’я чи ДСНС. Слідкуйте за інформацією від офіційних джерел і якщо маєте бодай якісь сумніви — проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням йодиду калію», — закликають у МОЗ.
Раніше «НикВести» розповіли, як діяти у випадку вибуху Запорізької атомної станції.