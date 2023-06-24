Міністерство охорони здоров’я просить українців не приймати самостійно приймати йодовмісні препарати для профілактики радіаційного ураження через загрозу теракту росіян на Запорізькій атомній електростанції.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці міністерства.

Радіоактивний йод дійсно може виділятися при аваріях на АЕС. При надходженні в організм він вибірково накопичується в щитоподібній залозі. Це спричиняє її опромінення й ураження.

Препарат для ефективного запобігання радіаційному ураженню щитоподібної залози містить калій йодид, проте його не можна пити профілактично.

Крім того, йодопрофілактика потрібна лише тоді, коли є реальна загроза потрапляння радіоактивного йоду в організм.

«Коли людина приймає потрібну кількість йодиду калію в потрібний час, це може допомогти заблокувати щитоподібну залозу від поглинання І-131: вона поглинає KЙ, і не має місця для І-131. Однак, він корисний лише в окремих ситуаціях в конкретних дозах і для певних груп людей. Тож приймати його «про всяк випадок» — не можна! Він може зашкодити здоров’ю», — додали в МОЗ.

Неконтрольований прийом препарату має низку побічних ефектів:

висип на шкірі;

запалення, набряк та біль слинних залоз;

можлива часткова втрата смаку та сухість у роті;

нудота, діарея;

серйозні алергічні реакції: лихоманка, болі в суглобах;

набряк частин тіла (обличчя, губ, язика, горла, рук або ніг);

утруднене дихання;

проблеми з мовленням або ковтанням;

хрипи або задишка;

серцево-судинні розлади:

порушення серцевого ритму, тахікардія, тобто збільшення частоти серцевих скорочень;

збудження, тремтіння, тремор рук;

збільшення розмірів щитоподібної залози (зоб);

втрата маси тіла;

гіперфункцію щитоподібної залози;

зниження функції obnjdblrb (гіпотиреоз);

зниження частоти пульсу та артеріального тиску;

ризик смерті.

«Тож не приймайте KЙ, якщо ви не отримали відповідної вказівки від органів охорони здоров’я чи ДСНС. Слідкуйте за інформацією від офіційних джерел і якщо маєте бодай якісь сумніви — проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням йодиду калію», — закликають у МОЗ.

Раніше «НикВести» розповіли, як діяти у випадку вибуху Запорізької атомної станції.