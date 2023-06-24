У Москві та Московській та Воронезькій областях Національний антитерористичний комітет ввів режим «контртерористичної операції».

Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ «РИА Новости».

Зазначається, що це зроблено з метою припинення можливих терактів.

Нагадаємо, ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його бійці зайшли в Ростов і захопили стратегічні об'єкти міста. Під контролем воєнні об’єкти Ростова, у тому числі аеродром.

Згодом російській опозиціонер Михайло Ходорковський закликав росіян підтримати заколот ватажка ПВК «Вагнер» і допомагати усім, чим можуть.