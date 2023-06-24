Народний депутат Артем Чорноморов наголосив, що основними напрямками його діяльності наразі стали створення робочих місць у Вознесенському районі та допомога пайовикам, які надають фермерам землі в оренду.

Про це він розповів 22 червня на нараді з головами територіальних громад Вознесенського району.

Артем Чорноморов відзначив, що готовий захищати інтереси пайовиків і закликав до того ж голів територіальних громад.

— Тому що ті землі які обробляють фермери, належать іншим людям, людям які наразі чекають на певні зміни щодо ціноутворення. Я прошу глав ОТГ це не забувати, тому що це не землі фермерів, поки вони її не викуплять, це землі людей, які отримали ці паї, — наголосив нардеп.

Що стосовно створення нових робочих місць, Артем Чорноморов розповів про майбутні інвестиції у Вознесенському районі. Нагадаємо, під час свого візиту до США нардеп домовив ся з американськими партнерами про будівництво заводу біля міста Южноукраїнська.

Також народний депутат Артем Чорноморов зазначив, що після підриву Каховської ГЕС Миколаївська область має значний високоприбутковий потенціал на річці Південний Буг. Він запропонував перетворити річку Південний Буг на логістичний канал Півдня.