Під Красногорівкою Донецької області українські штурмові підрозділи внаслідок добре спланованих дій заволоділи кількома позиціями, які утримувалися ворогом із 2014 року.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

За його словами, звільнити позиції українським бійцям вдалося ще тиждень тому, однак зі зрозумілих міркувань про це повідомили не відразу.

— Упродовж тижня ворог вживає усіх заходів, щоб вибити нас із цих позицій, щоденно тут відбуваються важкі обстріли та штурми, але все марно. Для нас це має не лише символічне значення, а і деяке покращення тактичного положення. Ворога ж такі новини деморалізують. Тому працюємо далі, – зазначив Валерій Шершень.

Нагадаємо, українські захисники за добу, 23 червня, знищили 580 російських вояк та десятки їхньої техніки – танків, артилерійських систем, БПЛА.

Також, у Миколаївській області під час нічної російської ракетної атаки 24 червня підрозділи протиповітряної оборони знищили дві ворожі ракети типу Х-101/555.