Очільник Полку Калиновського (білоруський полк Збройних сил України) Денис Прохоров закликав білоруських військових до боротьби з тиранією у своїй країні.

Відео опублікували у Telegram-каналі полку.

Там закликали білорусів не брати участь у внутрішньому конфлікті в Росії, а боротися проти диктатури у власній країні.

— Це початок кінця великої тиранії. Я звертаюся до всіх білоруських військових: не беріть участі у внутрішньому конфлікті в Росії. Це громадянська війна нас не стосується. Для білорусів важливе інше - наближається час, коли перед вами постане вибір: виконати злочинний наказ чи присягу, яку ви дали на вірність білоруському народу. Ми маємо в Білорусі резерв, який включає чинних військових, відставних військових та простих громадян, які хочуть визволяти Білорусь від диктатури та окупації... Чекайте нашого сигналу! Час свободи наближається, - сказав Денис Прохоров.

Як відомо, увечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» публічно заявив, що армія РФ вдарила ракетами по тилових таборах його найманців. У відповідь на це він готує держпереворот, дослівно наводити лад у Росії силами 25 тисяч бійців «Вагнер». Міноборони Росії заперечило його слова.

Одразу після цього стали надходити повідомлення, що підрозділи росгвардії привели у бойову готовність.

Державний антитерористичний комітет РФ заявив, що проти Пригожина порушено кримінальну справу за фактом призову до збройного заколоту.

Згодом очевидці стали повідомляти про військову техніку в Ростові й Москві.

Генерал армії РФ Сергій Суровікін звернувся до Пригожина із закликом «підкоритися волі обраного президента». Він попросив Пригожина «зупинити колони, повернути їх у пункти дислокації, розв'язати всі проблеми тільки мирним шляхом».

У Москві та Московській та Воронезькій областях Національний антитерористичний комітет вже ввів режим «контртерористичної операції».

Вранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що його бійці зайшли в Ростов і захопили стратегічні об'єкти міста. Під контролем воєнні об’єкти Ростова, у тому числі аеродром.

Російській опозиціонер Михайло Ходорковський закликав росіян підтримати заколот ватажка ПВК «Вагнер» і допомагати усім, чим можуть.

Після чого, російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян та закликав громадян об'єднатися, і визнав контроль ПВК над Ростовом-на-Дону, де заблоковані як цивільні, так і військові керівні органи.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на події, що наразі відбуваються у Росії. Він вважає, що чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає.