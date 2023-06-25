Миколаївщина отримала одну із двох кисневих станцій, які надала Україні міжнародні партнери. Така станція здатна виробляти кисень з повітря.

Про це повідомив заступник начальника Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров.

За його словами, гроші на проектування, будівельні роботи та монтаж кисневої станції, також надали міжнародні партнери. Більше трьох мільйонів гривень сплатили підряднику «Лікарі без кордонів».

Нагадаємо, що міська дитяча лікарня №2 отримала лікарські препарати та медичне устаткування від міжнародних партнерів.