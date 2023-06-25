Днями українські сили передислокувалися і проводять великі наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході.

Про це йдеться у зведенні британської розвідки.

Зазначається, що українські сили використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для відпрацювання тактики штурму глибокої, добре підготовленої російської оборони.

— Українські підрозділи домагаються поступових, але неухильних тактичних успіхів на ключових ділянках, —йдеться в повідомленні.

Водночас у Луганській області сили окупантів зробили власні значні зусилля, щоб почати атаку в лісі Серебрянка біля Кремінної. У британській розвідці вважають, що це відображає накази російського вищого керівництва переходити в наступ, коли це можливо.

Нагадаємо, що у суботу 24 червня Збройні сили наступали на сході на кількох напрямках одночасно, на півдні ворог перебуває в обороні і намагається зупинити наступ ЗСУ.