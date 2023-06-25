Після підриву Каховської ГЕС територія Коховського водосховища почала стрімко міліти, оголивши ділянки, де протягом століть вирувало життя. Тут вже знаходять предмети часів Другої світової війни та часів козаччини, Візантії та навіть палеоліту.

Про це повідомляє «BBC Україна»

Наконечники, кераміка, грецькі амфори різних періодів, предмети часів Візантії – це неповний список того, що Андрій (ім'я змінено на його прохання) та його колеги бачили на території, яка колись була дном Каховського водосховища.

На сполох забило і міністерство культури, і заповідник «Хортиця». На берегах заповідника фіксують бум чорної археології.

За даними мінкульту, «копачі-грабіжники» активізувалися на території Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, а також Одеської областей.

Міністерство звернулося до місцевої влади та правоохоронних органів, щоб не допустити розграбування. Влада деяких прибережних районів, наприклад на Нікопольщині, взагалі заборонила людям виходити на обмілілі береги.

Керівник однієї з військових адміністрацій Херсонщини, на території якої вже були цікаві знахідки, каже, щоб захистити берег від «копачів», налагодив співпрацю з нацполіцією, теробороною та військовими. Тому у них берег відносно закритий, але лазівки все одно є. В інших громад ситуація гірша.

Для того, щоб все, що відкрили води Каховського водосховища, не було втрачено, держава вже зараз має подбати про великі археологічні дослідження на цій території. Але це дуже складно, особливо в умовах війни, визнають історики. Вся ця територія фактично є лінією фронту з обстрілами та вибухонебезпечними предметами, які виринають з води разом з історичними пам’ятками.

— У держави зараз інше головне питання – звільнення територій від російської окупації, а питання пам’яток історії і культури відкладуть на деякий час, — вважає історик та археолог Геннадій Тощев.

У заповіднику «Хортиця» повідомили, що їхні археологи та реставратори працюють на берегах заповідника цілими днями, відколи вода почала відступати. Там також закликають людей, які знайшли щось цінне, на їхню думку, робити фото знахідки, зазначати геолокацію та повідомляти про це фахівців.

Раніше повідомлялося, що через затоплення завдано непоправних руйнувань зокрема і унікальним культурним пам’яткам та Національному природному парку «Нижньодніпровський», багато цінних об’єктів перебувають у небезпеці.