У Бердянську окупанти вбили двох підлітків за проукраїнську позицію. У Бердянську окупанти вбили двох підлітків за проукраїнську позицію.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, двоє хлопців 2006 року народження «вступили в бій з окупантами й знищили військового РФ та колаборанта-поліцейського».

Напередодні ввечері у мережі з’явилося відео, у якому Тігран Оганесян, якого окупаційна влада звинуватила в диверсії, зі зроєю в руках каже: «Усе, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні».

— 25 травня двоє хлопців 2006 року народження, Тигран Оганнісян і Микита Ханганов, вступили в бій з окупантами. Як відомо, вони знищили військового РФ та колаборанта-поліцейського. Після перестрілки загарбники заявили про «ліквідацію» хлопців, — повідомив Лубінець .

Микита Ханганов (ліворуч) та Тигран Оганнісян (праворуч)

Раніше хлопці та їхні сім’ї піддавалися переслідуванню. Згодом одного з них, Тиграна Оганнісяна, викрали з дому. Його жорстоко допитували та піддавали катуванням із застосуванням електричного струму.

Водночас 24 травня цього року підлітки отримали обвинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Їм загрожувало до 20 років позбавлення волі.

— Коли ситуація набула розголосу Європарламент вимагав відпустити хлопців на контрольовану Україною територію – росіяни їх не відпустили. Ми зі своєї сторони намагалися повернути хлопців додому різними шляхами. Сьогодні ж двоє 16-річних хлопців стали героями. Останніми словами одного з них було: «Слава Україні». Не вистачає слів, щоб описати почуття гордості за юнаків, які чинили опір окупантамї, — написав він.

Раніше повідомлялося, що у Бердянську загарбники завантажують судна краденим українським зерном, щоб вивезти його в Росію.