За добу в Одеській області медики діагностували гастроентероколіт, гострий ентероколіт і два випадки харчової токсикоінфекції, спричинені вживанням у їжу риби.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

— Один із викликів надійшов на номер 1️03 із Великомихайлівської громади, другий із Кодимського району, третій з Авангарду, а ще один випадок стався в Одесі. Усіх чотирьох пацієнток, зокрема одну вагітну, госпіталізували в стані середнього ступеня тяжкості, — йдеться в повідомленні.

Медики нагадують, що в Одеській області заборонено купатися у відкритих водоймах і ловити рибу. Також діє застереження щодо вживання риби та морепродуктів невідомого походження.

Нагадаємо, що на Одещині у морській воді виявили віруси та гельмінти.

Раніше повідомлялося, що підрив Росією Каховської ГЕС та розлив води по території України привів до екологічної катастрофи. У Дніпропетровській області почався масовий мор риби.