На Миколаївщині у пробах річкової води станом на неділю, 25 червня, холерного вібріону не знайдено.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Разом з тим по мікробіологічним показникам – лактозо-позитивна кишкова паличка (при допустимому рівні 5000 од.) становить:

р. Інгулець м. Снігурівка – 6200;

Бузький лиман м. Миколаїв – 24000;

р. Інгул м. Миколаїв – 24000;

Дніпро-Бузький лиман – 240000;

На санітарно-хімічні показники у річці Інгулець не відповідали нормативам сухий залишок, залізо, хлориди, сульфати, у річці Інгул – сухий залишок, хлориди, сульфати, у Дніпро-Бузькому лимані – аміак, у Бузькому лимані – залізо та водневий показник.

Нафтопродукти та пестициди у відібраних на дослідження пробах відсутні.

Також фахівці нагадали, що зараз заборонено купатись в Чорному морі, Бузькому та Дніпро-Бузькому лиманах, річках Інгулець, Інгул, та Південний Буг нижче м. Нова Одеса.

Крім того, заборонений любительський та промисловий вилов водних біоресурсів в Чорному морі, Бузькому та Дніпро-Бузькому лимані, річках Інгулець, Інгул та Південний Буг нижче Нової Одеси

Нагадаємо, що минулого тижня на Миколаївщині у річках Інгулець та Інгул і в Дніпро-Бузькому лимані виявили холероподібний вібріон та значне перевищення норм лактозо-позитивної кишкової палички.