За минулу добу Сили оборони знищили 950 окупантів, 21 артилерійську систему та 10 безпілотників. Так, від 24 лютого 2022 року на війні проти нашої держави загинуло 225 580 окупантів.

Інші втрати ворога станом на 488 добу повномасштабної війни орієнтовно склали: