Упродовж 25 червня російська армія 95 разів з мінометів, артилерії, «‎Градів»‎, танків, дронів та авіації обстріляла Херсонську область, випустила по її території 644 снаряди.

По це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

По обласному центру військові РФ випустили 17 снарядів, які влучили у житлові квартали, йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, за добу на Херсонщині внаслідок обстрілів одна людина загинула, семеро — поранені.

У ніч на 26 червня армія РФ скинула на правобережну Херсонщину запальні снаряди. Також продовжила обстрілювати населені пункти з артилерії. Про це повідомив в ефірі марафону «‎Єдині новини‎ керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.

За його словами, близько 4 ранку військові РФ скинули запалювальні снаряди у районі Антонівки.

— Всі чули й бачили: там горіло дуже багато будинків. Рятувальники одразу виїжджали на виклик. Погода за нас — дощ йде, допомагає гасити після запалювальних снарядів, — сказав Олександр Толоконніков.

Нагадаємо, російські окупанти вдень, 25 червня, тричі обстріляли Очаківську громаду з артилерії. Через влучання ворожих боєприпасів та їхніх уламків в Очакові зайнявся дах господарчої будівлі у приватному житловому секторі.