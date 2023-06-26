Уночі 26 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну переважно з південного напрямку.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Здійснено пуски трьох крилатих ракет «Калібр» із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва «Shahed-136/131» із східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено дві крилаті ракети «Калібр» та 7 ударних БпЛА типу «шахед».

Крім того, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні). Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування «Центр».

Нагадаємо, російські окупанти вдень, 25 червня, тричі обстріляли Очаківську громаду з артилерії.