Протягом минулого тижня Збройні сили продовжували наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Так за тиждень ЗСУ вдалося звільнити 17 квадратних кілометрів.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Якщо рахувати загалом за час проведення наступальних дій на півдні, то вже звільнено близько 130 кв. км.

Заступниця міністра додала, що протягом минулого тижня на Таврійському напрямку російські війська атакували українські позиції майже 150 разів. Там відбулось майже 4 тисячі обстрілів з боку ворога.

Разом з тим, українські підрозділи ракетних військ і артилерії на Таврійському напрямку здійснили майже 9 тисяч вогневих завдань.

Нагадаємо, нещодавно під Красногорівкою Донецької області українські штурмові підрозділи внаслідок добре спланованих дій заволоділи кількома позиціями, які утримувалися ворогом із 2014 року.