Синюхино-Брідська сільська рада оголосила тендер на капремонт громадської будівлі під Центр надання адміністративних послуг. Вартість робіт попередньо оцінили у 6 мільйонів 60 тисяч 525 гривень.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Початок аукціону заплановано на 3 липня. Переможець повинен буде виконати роботи до кінця року.

У техзавданні мова йде, зокрема, про загальні будівельні роботи, внутрішнє та зовнішнє оздоблення, облаштування котельної, водонагрівачів та сантехніки, електропроводки та системи освітлення, пожежної сигналізації, облаштування прибудинкової території.