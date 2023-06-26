Миколаївські морпіхи-самохідники та артилеристи накрили групу російських солдатів. Відер своєї роботи вони виклали у соцмережах.

Про це повідомили у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

На одному з бойових напрямків військові зафіксували групу росіян біля лісосмуги. Поки окупанти намагались щось вигрузити з автівки, по них вдарили з артилерії.

Раніше повідомлялося, що воїни 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського знищили вантажівку з боєприпасами окупантів.