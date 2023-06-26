В період з 19 по 25 червня в медичних закладах Миколаївської області народилось 87 дітей.

Про це повідомило Управління охорони здоровʼя Миколаївської облдержадміністрації.

«Серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 36 дівчаток та 51 хлопчик.

З найменшою вагою 1340 грамів народилася дитина в КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №1», — йдеться у повідомлені.

Дані щотижня актуалізуються та оновлюються.

Раніше повідомлялось, що Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вдалося повернути 373 дитини, незаконно вивезені на територію Росії.